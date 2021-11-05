Хартикайнен ответил на вопрос про игру в 1-м звене «Салавата» без Маннинена

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен высказался о результате встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (2:4).

«Соперник хорошо использовал большинство. Был упорный матч. При ничьей игра шла до заброшенной шайбы.

Насколько сложно играть без Маннинена? Хохряков здорово действует в нашем звене, у нас много голевых моментов. Сейчас непростая ситуация, много ребят вне состава, поэтому нам надо было немного подкорректировать игру. Конечно, его отсутствие сказывается, потому что Сакари – важная часть нашего звена и большинства. Но считаю, что Пётр хорошо влился в наше сочетание.

Моя игра возвращается, я это чувствую. В хоккее всегда важна уверенность. Если бы я забил в первом периоде, то для меня матч сложился бы лучше. Иногда шайба просто не идёт в ворота. Главное — продолжать идти в верном направлении физически и ментально.

Мы должны чуть лучше играть в большинстве. Я не думаю, что все идет от большого количества передач. Не нужно бросать просто так. Бросок нужно подготовить, нанести своевременно. Нет смысла в бросках ради бросков. «Авангард» здорово блокирует шайбы и разбирает игру, в том числе и нашу», — приводит слова Хартикайнена пресс-служба «Салавата Юлаева».