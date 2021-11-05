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«Слован» сыграет в Экстралиге с чёрными лентами на форме в поддержку «Братиславы». Фото

«Слован» сыграет в Экстралиге с чёрными лентами на форме в поддержку «Братиславы». Фото
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Хоккейный клуб «Слован» из Братиславы проведёт ближайшие матчи словацкой Экстралиги с двумя чёрными лентами на форме. Таким образом клуб хочет почтить память погибших игрока и вице-президента «Братиславы Кэпиталз».

Публикация доступна в официальном «твиттере» хоккейного клуба «Слован».

Напомним, сегодня, 5 ноября, скончался вице-президент «Братиславы Кэпиталз» Душан Пашек-младший.

А несколько дней назад также погиб хоккеист «Братиславы» Борис Садецки, после потери сознания во время матча с «Дорнбирном», который был прерван. Хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за братиславский «Слован» с 2016 по 2018 год. На его счету 52 матча в КХЛ, в которых он набрал 5 (2+3) баллов при показателе полезности «-11».

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