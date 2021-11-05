«Это особенный день». Секстон — о том, что стал лучшим бомбардиром «Нефтехимика» в КХЛ

Нападающий «Нефтехимика» Дэн Секстон сегодня, 5 ноября, в матче с «Адмиралом» побил клубный рекорд и стал лучшим бомбардиром команды в Континентальной хоккейной лиге. Форвард прокомментировал это событие.

«Сегодня у нас был хороший день. Самое главное, что мы добились победы. Насчёт моего рекорда — я очень рад. 181 очко. Я очень долго работал над этим. Это особенный день для меня. Партнёры по команде подбадривали меня, но самое главное, что команда выиграла.

Егор Попов — очень умный центрфорвард. Надеюсь, те комбинации, которые мы с ним наигрываем, в дальнейшем принесут много пользы команде.

Комфортно ли мне в тройке с Егором Поповым и Анселем Галимовым? Очень комфортно. Я могу с ними разговаривать, и в каждой смене мы знаем, что делаем. Я очень рад играть с ними.

Чувствую себя одинаково. Возможно, бывают такие игры, когда просто не везёт, и я надеюсь, что та череда неудач осталась позади», — приводит слова Секстона пресс-служба «Нефтехимика».