Защитник рижского «Динамо» Чуксте был удалён до конца матча с «Сочи» за удар лайнсмена
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Защитник рижского «Динамо» Карлис Чуксте был удалён до конца матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» за удар лайнсмена.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
На 4-й минуте второго периода возле ворот сочинцев завязалась потасовка, в которой лайнсмен получил несильный удар от Чуксте. Вскоре защитник был удалён.
Напомним, сегодня, 5 ноября, в матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» у себя дома принимало «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Голкипер «Сочи» Максим Третьяк оформил «сухарь».
5 ноября рижане дома сыграют с «Йокеритом», а «Сочи» 7 ноября отправится на выезд в Нижний Новгород, чтобы сыграть с «Торпедо».
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