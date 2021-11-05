Защитник рижского «Динамо» Чуксте был удалён до конца матча с «Сочи» за удар лайнсмена

Защитник рижского «Динамо» Карлис Чуксте был удалён до конца матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» за удар лайнсмена.

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На 4-й минуте второго периода возле ворот сочинцев завязалась потасовка, в которой лайнсмен получил несильный удар от Чуксте. Вскоре защитник был удалён.

Напомним, сегодня, 5 ноября, в матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» у себя дома принимало «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Голкипер «Сочи» Максим Третьяк оформил «сухарь».

5 ноября рижане дома сыграют с «Йокеритом», а «Сочи» 7 ноября отправится на выезд в Нижний Новгород, чтобы сыграть с «Торпедо».