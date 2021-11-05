7-й номер драфта-2021 Эклунд отправлен в «Юргорден» и не сыграет за «Сан-Хосе» в сезоне

Седьмой номер драфта НХЛ 2021 года, шведский нападающий Вильям Эклунд не сыграет за «Сан-Хосе Шаркс» в текущем сезоне. Руководство клуба решило отправить хоккеиста в шведский «Юргорден». Об этом сообщил журналист The Athletic Кевин Курц у себя в «твиттере», ссылаясь на источник.
Также сообщается, что Эклунд разочарован этим решением руководства клуба.
Эклунда отправляют в Швецию, а не в АХЛ, чтобы у него не сгорел год в контракте новичка. На данный момент шведский хоккеист сыграл в НХЛ 9 игр. Если он проведёт 10-й матч в текущем сезоне за «акул», то год сгорает.
Напомним, Эклунд был выбран под 7-м номером драфта 2021 года «Сан-Хосе Шаркс». Перед началом сезона он подписал с «Сан-Хосе» трёхлетний контракт новичка.
В текущем сезоне НХЛ Вильям Эклунд сыграл 9 матчей, в которых сделал 4 результативные передачи.
- 5 ноября 2021
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