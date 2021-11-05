Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен новый капитан «Оттава Сенаторз»

Стал известен новый капитан «Оттава Сенаторз»
Комментарии

Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» объявил имя своего нового капитана. Им стал 22-летний нападающий клуба Брэди Ткачук.

Публикация доступна в официальном «твиттере» «Оттавы Сенаторз».

Ткачук стал 10-м капитаном в истории клубной франшизы. До него капитанами были Лори Бошман, Гордон Динин, Марк Лэм, Бред Шоу, Рэнди Канниворт, Алексей Яшин, Даниэль Альфредссон, Джейсон Спецца и Эрик Карлссон.

Отметим, что с 2018 года по текущий момент у «Оттавы» не было капитана.

«Оттава» выбрала Ткачука в первом раунде драфта НХЛ-2018 под общим четвёртым номером.

Нападающий сыграл в лиге 205 матчей и набрал 129 очков. В октябре Ткачук подписал с «Оттавой» новый контракт на семь лет со средней зарплатой — $ 8,214 млн.

Новость по теме
7-й номер драфта-2021 Эклунд отправлен в «Юргорден» и не сыграет за «Сан-Хосе» в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021