Стал известен новый капитан «Оттава Сенаторз»

Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» объявил имя своего нового капитана. Им стал 22-летний нападающий клуба Брэди Ткачук.

Публикация доступна в официальном «твиттере» «Оттавы Сенаторз».

Ткачук стал 10-м капитаном в истории клубной франшизы. До него капитанами были Лори Бошман, Гордон Динин, Марк Лэм, Бред Шоу, Рэнди Канниворт, Алексей Яшин, Даниэль Альфредссон, Джейсон Спецца и Эрик Карлссон.

Отметим, что с 2018 года по текущий момент у «Оттавы» не было капитана.

«Оттава» выбрала Ткачука в первом раунде драфта НХЛ-2018 под общим четвёртым номером.

Нападающий сыграл в лиге 205 матчей и набрал 129 очков. В октябре Ткачук подписал с «Оттавой» новый контракт на семь лет со средней зарплатой — $ 8,214 млн.