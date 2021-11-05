Стал известен новый капитан «Оттава Сенаторз»
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Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» объявил имя своего нового капитана. Им стал 22-летний нападающий клуба Брэди Ткачук.
Публикация доступна в официальном «твиттере» «Оттавы Сенаторз».
Ткачук стал 10-м капитаном в истории клубной франшизы. До него капитанами были Лори Бошман, Гордон Динин, Марк Лэм, Бред Шоу, Рэнди Канниворт, Алексей Яшин, Даниэль Альфредссон, Джейсон Спецца и Эрик Карлссон.
Отметим, что с 2018 года по текущий момент у «Оттавы» не было капитана.
«Оттава» выбрала Ткачука в первом раунде драфта НХЛ-2018 под общим четвёртым номером.
Нападающий сыграл в лиге 205 матчей и набрал 129 очков. В октябре Ткачук подписал с «Оттавой» новый контракт на семь лет со средней зарплатой — $ 8,214 млн.
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