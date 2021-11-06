Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 5 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 5 ноября.

В Восточной конференции лидерство сохраняет магнитогорский «Металлург», после 26 матчей коллектив Ильи Воробьёва набрал 46 очков. На втором месте — челябинский «Трактор», набравший 42 балла после 28 игр. В матче с «Барысом» челябинцы одержали победу в овертайме (5:4) благодаря трём очкам вернувшегося из НХЛ Виталия Кравцова. Замыкает тройку уфимский «Салават Юлаев», накануне проигравший в домашнем матче «Авангарду» (2:4). Подопечные Томи Лямся набрали 38 очков после 27 встреч.

В Западной конференции первое место занимает санкт-петербургский СКА, имеющий 39 баллов после 26 сыгранных матчей. Финский «Йокерит» отстаёт от лидера на одно очко при равном количестве сыгранных встреч. Тройку замыкает ЦСКА, обыгравший в последнем матче «Витязь» 6:5 по буллитам. На четвёртой строчке расположилось московское «Динамо», в последней встрече сенсационно уступившее дома хабаровскому «Амуру» (0:1). Команда Алексея Кудашова имеет 32 очка после 26 игр. На пятом месте — «Северсталь», накануне одержавшая восьмую победу подряд. Подопечные Андрея Разина обыграли «Автомобилист» со счётом 3:2.