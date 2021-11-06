Кэри Прайс уже с 8 ноября может приступить к тренировкам в составе «Монреаля»

48-летний канадский специалист Доминик Дюшарм, возглавляющий «Монреаль Канадиенс», сообщил, что уже с понедельника, 8 ноября, одна из главных звёзд его клуба – дорогостоящий 34-летний канадский голкипер Кэри Прайс может начать тренировки перед возвращением на лёд после прохождения программы помощи.
«Прежде всего, Кэри возвращается к нам после операции на колене, проведённой летом, так что мы должны оценить, как у него с этим обстоят дела. Уже после этого он начнёт работу в спортзале, потом индивидуально на льду, а затем с тренером вратарей, и лишь потом – полноценно с командой. Мы должны оценить всё, что мы можем сделать, чтобы подготовить его к игре», — цитирует Дюшарма TSN.
Подробности и причины участия 34-летнего Прайса в программе не указываются. Ранее в СМИ сообщалось, что голкипер может пропустить старт предстоящего сезона НХЛ из-за восстановления после болезни, не связанной с коронавирусом.
В прошедшем сезоне Прайс сыграл в 25 матчах регулярного чемпионата, победив в 12 из них, отражая в среднем 90,1% бросков. В плей-офф голкипер принял участие в 22 матчах, выиграл 13 при проценте надёжности 92,4%.
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