Каски: победа над «Салаватом» очень важна для «Авангарда», от неё мы должны оттолкнуться

26-летний финский защитник «Авангарда» Оливер Каски прокомментировал победу в выездном матче КХЛ над уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:2).



«Безусловно, это очень важная для нас победа, от которой мы должны оттолкнуться. В большинстве мы забили три гола, это очень хороший результат против сильной команды. Очень важно, что мы сыграли хорошо против такого серьёзного соперника. Грубец также отлично отыграл в воротах, для нас это большая командная победа.



Как удалось справиться при игре в меньшинстве, когда удалили Найта на 5 минут? Я считаю, что мы действовали хорошо, при игре «5 на 4» у них был один хороший момент, и они его реализовали, такое иногда случается. Реально у соперника был только один момент.

Как «Авангарду» начать играть более стабильно? Я бы очень хотел знать ответ на этот вопрос. Результат придёт, так как мы хорошо тренируемся, сфокусированы на деталях, придерживаемся нашего плана и работаем командой. Так, как это было сегодня», — приводит слова Каски пресс-служба «Авангарда».

В текущем сезоне Каски принял участие в 25 матчах за «Авангард», в которых набрал 18 (5+13) очков при показателе полезности «-6».