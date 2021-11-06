Экс-тренер «Коламбуса» Торторелла оценил обмен Айкела из «Баффало» в «Вегас»

63-летний американский специалист Джон Торторелла, ранее возглавлявший «Коламбус Блю Джекетс», выразил мнение о переходе 25-летнего форварда Джека Айкела из «Баффало Сэйбрз» в «Вегас Голден Найтс».
«Я видел много матчей Айкела за «Баффало». Я не думаю, что он был хорошим лидером для этой команды. Он и не должен был быть лидером для этой команды, потому что он не был готов к этому. Вокруг него не было людей, которые могли бы его научить чему-то. Он сделает это в «Вегасе». Как только он поправится, я думаю, что он станет лучшим игроком, потому что его подтолкнут в правильном направлении к тому, как стать действительно профессионалом», — приводит слова Тортореллы журналист НХЛ Майк Мориэл в «Твиттере».
Напомним, 4 ноября, «Вегаса» объявил, что Айкел стал игроком клуба. В обмен на 25-летнего форварда в «Баффало» отправились нападающие Алекс Так и Пейтон Кребс. Также «клинки» получили 2 драфт-пика.
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