Макдэвид сравнял счёт в концовке матча с «Рейнджерс» после блестящего сольного прохода

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Эдмонтон Ойлерз» принимает на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Завершился 3-й период, счёт равный – 5:5.
За три минуты до конца встречи 24-летний звёздный канадский форвард «Эдмонтона» Конор Макдэвид сравнял счёт в матче, забросив пятую шайбу своей команды в этой игре после блестящего сольного прохода, обыграв четырёх игроков «синерубашечников».
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Ранее «Эдмонтону» удалось отыграться со счёта 1:4, однако затем благодаря второй заброшенной шайбе Зибанеджада «Рейнджерс» вновь вышел вперёд, но не сумел удержать своё преимущество.
В текущем сезоне Макдэвид принял участие в 9 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «+5».
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