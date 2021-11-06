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«Эдмонтон» в драматичном матче с 11 голами вырвал победу у «Рейнджерс», отыгравшись с 1:4

«Эдмонтон» в драматичном матче с 11 голами вырвал победу у «Рейнджерс», отыгравшись с 1:4
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

В основное время команды по 5 раз поразили ворота друг друга – в составе «Эдмонтона» дублем отметился Ессе Пульюярви, ещё по шайбе на счету Зака Хаймана, Тайсона Бэрри и Коннора Макдэвида. У «Рейнджерс» дубль на счету Мики Зибанеджада, также отличились Филип Хитил, Кевин Руни и Крис Крайдер.

Отметим, что «Эдмонтону» удалось отыграться со счёта 1:4, однако затем благодаря второй заброшенной шайбе Зибанеджада «Рейнджерс» вновь вышел вперёд, но не сумел удержать своё преимущество. В овертайме победу «Ойлерз» принёс точный бросок Леона Драйзайтля, который набрал три (1+2) очка в этой игре, как и его партнёр по команде Коннор Макдэвид (1+2).

30-летний российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин провёл на льду 20 минут 38 секунд и заработал коэффициент полезности «0», отметившись одной результативной передачей и продлив тем самым свою серию с набранными очками до четырёх игр.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 33 броска из 39, в то время как его визави из «Эдмонтона» Микко Коскинен – 20 из 25.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2021, суббота. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 5
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Хитил (Лундквист, Бле) – 01:53' (5x5)   1:1 Хайман (Бэрри, Нурс) – 18:11' (5x5)   1:2 Руни (Хитил) – 22:52' (5x5)   1:3 Крайдер (Фокс) – 24:11' (5x5)   1:4 Зибанеджад (Строум, Панарин) – 26:56' (5x4)   2:4 Пульюярви (Ньюджент-Хопкинс, Нурс) – 34:41' (5x4)   3:4 Бэрри (Макдэвид, Драйзайтль) – 41:00' (5x4)   4:4 Пульюярви (Кит, Бушар) – 43:35' (5x5)   4:5 Зибанеджад (Крайдер) – 47:18' (5x5)   5:5 Макдэвид (Бэрри, Драйзайтль) – 57:01' (5x5)   6:5 Драйзайтль (Нурс, Макдэвид) – 63:27' (3x3)
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