«Эдмонтон» в драматичном матче с 11 голами вырвал победу у «Рейнджерс», отыгравшись с 1:4

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

В основное время команды по 5 раз поразили ворота друг друга – в составе «Эдмонтона» дублем отметился Ессе Пульюярви, ещё по шайбе на счету Зака Хаймана, Тайсона Бэрри и Коннора Макдэвида. У «Рейнджерс» дубль на счету Мики Зибанеджада, также отличились Филип Хитил, Кевин Руни и Крис Крайдер.

Отметим, что «Эдмонтону» удалось отыграться со счёта 1:4, однако затем благодаря второй заброшенной шайбе Зибанеджада «Рейнджерс» вновь вышел вперёд, но не сумел удержать своё преимущество. В овертайме победу «Ойлерз» принёс точный бросок Леона Драйзайтля, который набрал три (1+2) очка в этой игре, как и его партнёр по команде Коннор Макдэвид (1+2).

30-летний российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин провёл на льду 20 минут 38 секунд и заработал коэффициент полезности «0», отметившись одной результативной передачей и продлив тем самым свою серию с набранными очками до четырёх игр.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 33 броска из 39, в то время как его визави из «Эдмонтона» Микко Коскинен – 20 из 25.