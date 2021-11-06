Драйзайтль – 1-й хоккеист «Эдмонтона», забивший 4 победных гола в первых 10 играх сезона

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

Как отмечает ESPN Stats & Info в «Твиттере», Леон Драйзайтль – первый игрок в истории «Ойлерз», забивший четыре победные шайбы в первых 10 играх команды в сезоне.

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Отметим, что «Эдмонтону» удалось отыграться со счёта 1:4, однако затем благодаря второй заброшенной шайбе Зибанеджада «Рейнджерс» вновь вышел вперёд, но не сумел удержать своё преимущество. В овертайме победу «Ойлерз» принёс точный бросок Леона Драйзайтля, который набрал три (1+2) очка в этой игре, как и его партнёр по команде Коннор Макдэвид (1+2).