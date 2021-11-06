Немчинов стал скаутом «Нью-Джерси Дэвилз». Нильссон будет отвечать за просмотр вратарей

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов присоединился к любительскому скаутскому составу «Нью-Джерси Дэвилз» в качестве европейского скаута, сообщает официальный сайт клуба.

Бывший форвард провёл 11 сезонов в Национальной хоккейной лиге за «дьяволов», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Немчинов выигрывал Кубок Стэнли в составе «Дэвилз» в 2000 году.

Напомним, перед текущим сезоном Немчинов входил в состав спортивно-дисциплинарного комитета Континентальной хоккейной лиги в качестве независимого эксперта.

Также в скаутский отдел «Нью-Джерси Дэвилз» вошёл экс-голкипер «Ак Барса» и клубов НХЛ Андерс Нильссон. Он присоединился к организации как европейский скаут по вратарям.

Нильссон завершил карьеру в 31 год из-за травмы шеи и сотрясений мозга.