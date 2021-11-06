Пульюярви — о сольном голе Макдэвида: я засмеялся. Было прикольно увидеть, что он сделал

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Ессе Пульюярви прокомментировал гол Коннора Макдэвида в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (6:5 ОТ).
«У него была хорошая скорость, и я подумал: «Что же он собирается сделать?» А потом он просто покатил в зону, сделал пару хороших движений и забросил отличную шайбу. Я просто засмеялся. Было прикольно наблюдать за тем, что он сделал. Это был нереальный гол», — приводит слова Пульюярви The Athletic.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Напомним, за 3 минуты до конца встречи 24-летний канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сравнял счёт в матче с «Рейнджерс», забросив пятую шайбу своей команды в этой игре, после блестящего сольного прохода обыграв четырёх игроков «синерубашечников».
- 6 ноября 2021
-
11:46
-
11:19
-
11:07
-
10:39
-
10:17
-
09:52
-
09:30
-
09:09
-
08:39
-
08:30
-
07:57
-
07:44
-
07:17
-
07:04
-
06:49
-
06:00
-
05:30
-
02:12
-
01:21
-
00:00
- 5 ноября 2021
-
23:52
-
23:31
-
22:56
-
22:47
-
22:36
-
22:12
-
21:50
-
21:37
-
21:29
-
21:05
-
20:45
-
20:39
-
20:34
-
20:18
-
20:15