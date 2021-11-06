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Пульюярви — о сольном голе Макдэвида: я засмеялся. Было прикольно увидеть, что он сделал

Пульюярви — о сольном голе Макдэвида: я засмеялся. Было прикольно увидеть, что он сделал
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Ессе Пульюярви прокомментировал гол Коннора Макдэвида в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (6:5 ОТ).

«У него была хорошая скорость, и я подумал: «Что же он собирается сделать?» А потом он просто покатил в зону, сделал пару хороших движений и забросил отличную шайбу. Я просто засмеялся. Было прикольно наблюдать за тем, что он сделал. Это был нереальный гол», — приводит слова Пульюярви The Athletic.

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Напомним, за 3 минуты до конца встречи 24-летний канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сравнял счёт в матче с «Рейнджерс», забросив пятую шайбу своей команды в этой игре, после блестящего сольного прохода обыграв четырёх игроков «синерубашечников».

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