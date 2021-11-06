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«Коннор просто был настоящим Коннором». Форвард «Эдмонтона» Хайман — о проходе Макдэвида

«Коннор просто был настоящим Коннором». Форвард «Эдмонтона» Хайман — о проходе Макдэвида
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман поделился впечатлениями от сольной шайбы канадца Коннора Макдэвида в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс». Напомним, встреча завершилась победой «Эдмонтона» со счётом 6:5 в овертайме.

«Только он может сделать такую вещь в игре. Коннор просто был настоящим Коннором. Наша скамейка сошла с ума после этой шайбы. Забросить её в такой момент, да ещё и в такой игре — это особенно», — приводит слова Хаймана The Athletic.

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Напомним, за 3 минуты до конца встречи 24-летний канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сравнял счёт в матче с «Рейнджерс», забросив пятую шайбу своей команды в этой игре, после блестящего сольного прохода обыграв четырёх игроков «синерубашечников».

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