Яшкин — о 9 матчах без очков в НХЛ: после КХЛ нужно привыкать к более высоким скоростям

Нападающий «Аризоны Койотс» Дмитрий Яшкин прокомментировал свою серию без очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Лучший снайпер прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги не смог набрать баллов результативности в 9 матчах кряду.

«Когда возвращаешься из КХЛ в НХЛ, то нужно привыкать к более высоким скоростям. Процесс адаптации ещё идёт, но пройти это можно только через работу.

Также нужно время, чтобы привыкнуть к игре новой команды. Трудно принять то, что у нас так мало очков. Но в целом мы играем не так уж плохо и думаю, что заслуживаем большего. Просто нужно реализовывать свои голевые моменты, подтягивать форму. Пока нас не может прорвать, но это значит, что нужно работать дальше.

Большинство — важнейший фактор любой команды. Мы должны создавать моменты, их реализовывать. А если не получается, то нужно над этим работать», — приводит слова Яшкина русская версия официального сайта НХЛ.

Напомним, Яшкин летом стал игроком «Аризоны». Ранее выступал в КХЛ за «Динамо» (с 2019 года). В сезоне-2020/2021 он стал лучшим снайпером КХЛ, забросив в 59 матчах регулярного чемпионата 38 шайб и отдав 22 голевые передачи. В плей-офф он принял участие в десяти играх, набрав 8 (5+3) результативных баллов.

В Национальной хоккейной лиге Яшкин также играл за «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз». В 2011 году он был выбран «блюзменами» во втором раунде под общим 41-м номером.