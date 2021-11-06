Форвард ЦСКА Григоренко: СКА — принципиальный соперник для нас

Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Михаил Григоренко поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА.

«Воскресная игра со СКА, конечно, стоит особняком для нас. Никого настраивать не придётся. Это принципиальный соперник, для них эта игра тоже будет особая. С лидером конференции встретимся, надеемся показать себя. В Подольске мне удалась игра, хочется, чтобы таких матчей было больше. Тем более в последнее время нам тяжело голы давались, а это всегда обескураживает. Надеюсь, со СКА в атаке себя проявим», — приводит слова Григоренко «РИА Новости Спорт».

Матч ЦСКА и СКА пройдёт завтра, 7 ноября, в Москве. Встреча начнётся в 17:00 мск.

Напомним, вчера, 5 ноября, нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко оформил первый для себя хет-трик в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Это случилось в выездном матче с «Витязем» (6:5 Б).