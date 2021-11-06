Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лет через 20 можно будет вспоминать». Форвард ЦСКА М. Григоренко — о рекорде Андронова

«Лет через 20 можно будет вспоминать». Форвард ЦСКА М. Григоренко — о рекорде Андронова
Комментарии

Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал рекорд по проведённым матчам за клуб форварда армейцев Сергея Андронова.

Вчера, 5 ноября, Андронов сыграл свою 536-ю игру в составе ЦСКА. Это случилось в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейного лиги с «Витязем» (6:5 Б).

«О рекорде Андронова я узнал в начале недели, когда он сравнялся с Касатоновым. Серёга — молодец, в клубе с такой историей быть на первом месте по матчам. Обойти Касатонова, Фетисова, Харламова. Сейчас даже сложно оценить весь масштаб. Лет через двадцать можно будет вспоминать, что в величайшем клубе больше всех матчей сыграл Сергей Андронов. Это не рекорд Гретцки по очкам, конечно, но очень серьёзное достижение», — приводит слова Григоренко «РИА Новости Спорт».

Новость по теме
Андронов стал рекордсменом ЦСКА по проведённым матчам, обойдя Касатонова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021