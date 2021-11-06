«Лет через 20 можно будет вспоминать». Форвард ЦСКА М. Григоренко — о рекорде Андронова

Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал рекорд по проведённым матчам за клуб форварда армейцев Сергея Андронова.

Вчера, 5 ноября, Андронов сыграл свою 536-ю игру в составе ЦСКА. Это случилось в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейного лиги с «Витязем» (6:5 Б).

«О рекорде Андронова я узнал в начале недели, когда он сравнялся с Касатоновым. Серёга — молодец, в клубе с такой историей быть на первом месте по матчам. Обойти Касатонова, Фетисова, Харламова. Сейчас даже сложно оценить весь масштаб. Лет через двадцать можно будет вспоминать, что в величайшем клубе больше всех матчей сыграл Сергей Андронов. Это не рекорд Гретцки по очкам, конечно, но очень серьёзное достижение», — приводит слова Григоренко «РИА Новости Спорт».