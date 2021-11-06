Форвард «Коламбуса» Лайне пропустит более месяца из-за травмы. У него 10 очков в 9 играх

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы. Финский хоккеист повредил косые мышцы живота. Об этом сообщает журналист The Athletic Аарон Портцлайн у себя в «твиттере».
В текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Лайне успел провести за «мундиров» 9 матчей, в который набрал (3+7) 10 очков.
Предполагается, что на место Лайне в первом звене и в большинстве претендуют нападающие Коул Силлинджер и Егор Чинахов.
Напомним, Лайне в ходе прошлого сезона был обменян из «Виннипег Джетс» вместе с форвардом Джеком Рословичем в «Коламбус» на нападающего Пьер-Люка Дюбуа и выбор в третьем раунде драфта-2022. После обмена Лайне принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 13 шайб и отдал 18 результативных передач.
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