Форвард «Коламбуса» Лайне пропустит более месяца из-за травмы. У него 10 очков в 9 играх

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы. Финский хоккеист повредил косые мышцы живота. Об этом сообщает журналист The Athletic Аарон Портцлайн у себя в «твиттере».

В текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Лайне успел провести за «мундиров» 9 матчей, в который набрал (3+7) 10 очков.

Предполагается, что на место Лайне в первом звене и в большинстве претендуют нападающие Коул Силлинджер и Егор Чинахов.

Напомним, Лайне в ходе прошлого сезона был обменян из «Виннипег Джетс» вместе с форвардом Джеком Рословичем в «Коламбус» на нападающего Пьер-Люка Дюбуа и выбор в третьем раунде драфта-2022. После обмена Лайне принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 13 шайб и отдал 18 результативных передач.