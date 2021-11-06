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Помещённый в список долгосрочно травмированных игроков Бекстрём тренируется на льду

Помещённый в список долгосрочно травмированных игроков Бекстрём тренируется на льду
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём приступил к тренировкам на льду, сообщает The Athletic. Форвард тренируется по индивидуальной программе с тренером по физической подготовке.

Напомним, что 23 октября клуб поместил хоккеиста в список долгосрочно травмированных игроков.

Бекстрём пропустил тренировочный лагерь клуба и начало сезона в связи с продолжающейся реабилитацией после повреждения бедра.

В текущем сезоне «Вашингтон» провёл 10 встреч и набрал в них 14 очков. Сейчас столичная команда занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции НХЛ. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд с Востока и Запада выйдут в плей-офф. В следующем матче «Кэпиталз» встретится с «Флоридой Пантерз» 7 ноября.

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