Сборная России U17 выиграла пять товарищеских матчей с общим счётом 32:5

Сборная России U17 провела серию товарищеских игр, в которых достигла стопроцентного результата, одержав пять побед в пяти матчах с общим счётом 32:5, сообщает телегра-канал Хоккейный ГлавШтаб.

Россияне дважды обыграли команду Словакии U18 (4:1, 9:0) и трижды сверстников из Чехии (6:0, 9:3, 4:1).

Самыми результативными игрокам в этом турне стали:

Даниил Бут («Локомотив») – 10 (6+4)

Геннадий Чалый («Локомотив») – 7 (1+6)

Матвей Максимов («Динамо» Москва) – 6 (3+3)

Тимур Муханов («Авангард») – 5 (3+2)

Никита Недопекин (СКА) – 5 (2+3).

Напомним, чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет состоится в Германии с 21 апреля по 1 мая 2022 года. Сборная России попала в группу В вместе с Германией, Швецией, Беларусью и Чехией. Группа А состоит из сборных Канады, Финляндии, США, Швейцарии и Латвии.