Романов: по-прежнему многому учусь, стараюсь становиться лучше

Защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов поделился мнением о своей игры в НХЛ.

«Я по-прежнему стараюсь делать свою работу и играть в свою игру. Играть уверенно – это моя обязанность, и я по-прежнему абсолютно уверен в себе.

После матча с «Анахаймом» (2:4) я поработал над свободным пространством, которое я предоставляю сопернику. Мне нужно стараться уменьшить его. В конце того матча я потерял игрока… Этот аспект игры важен для меня. Как и быстрые отрывы, как и форчек. Да вообще всё важно.

Как я работаю над игрой? Обычно тренеры показывают мне различные видео со мной или моими партнёрами и указывают на ошибки. Или же делают акцент на удачных моментах. Я по-прежнему многому учусь, стараюсь становиться лучше и показывать лучшую игру.

О чём думал, когда с трибуны смотрел за игрой против «Дакс»? Для меня это был хороший опыт. Я смотрел игру, думал и наблюдал, что делают мои партнёры. Я всегда смотрю за игрой товарищей по команде, стараюсь выносить из их игры что-то хорошее и делать то же самое… Я всегда стараюсь совершенствоваться. У меня ещё так много всего, что нужно пересмотреть. И я должен это делать и продолжать учиться.

Я отлично себя чувствую, всё хорошо. Я счастлив находиться с командой, играть за «Монреаль Канадиенс». Здесь красивый город, мне нравится природа, нравится гора Мон-Руаяль. Вид открывается потрясающий, и нам с женой нравится там гулять. Также нам нравится Старый порт и Гриффинтаун, хорошие места», – цитирует Романова официальный сайт НХЛ на русском языке.