Хоккеистов «Салавата Юлаева» могут посадить на недельный карантин из-за вируса в команде

Игроков «Салавата Юлаева» могут посадить на карантин, а матч с «Трактором», запланированный на 7 ноября, скорее всего не состоится, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».



Уфимских игроков могут посадить на недельный карантин. Сегодня, 6 ноября, уфимцы отменили тренировку из-за увеличившихся случаев заболеваний в команде. У игроков наблюдаются симптомы ОРВИ и высокая температура.

В последних двух матчах с «Амуром» и «Авангардом» некоторые игроки не принимали участия из-за болезни.

В текущем сезоне «Салават» провёл 27 матчей и набрал в них 38 очков. Сейчас подопечные Томи Лямся занимают третье место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд с Запада и Востока выйдут в плей-офф.