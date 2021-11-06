КХЛ 3 ноября отказала «Динамо» МН в переносе матчей, а 6-го отменила «Салават» – «Трактор»

Континентальная хоккейная лига перенесла матч регулярного чемпионата «Салават Юлаев» – «Трактор» из-за вспышки вируса в составе уфимской команды. Ранее исполняющий обязанности главного тренера минского «Динамо» Павел Перепехин сообщал, что клуб просил перенести два матча по той же причине, но получил отказ.

Напомним, что после игры с минчанами заболели несколько хоккеистов «Салавата», затем аналогичная ситуация была в московском «Динамо». В последних двух играх минчане играют в усечённом составе с двумя парами защитников. На матч со «Спартаком» белорусская команда заявила три звена.

В текущем сезоне «Салават» провёл 27 матчей и набрал в них 38 очков. Сейчас подопечные Томи Лямся занимают третье место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд с Запада и Востока выйдут в плей-офф.