Уил оформил покер в игре с «Автомобилистом». Ранее у него был только один гол в КХЛ

Сегодня, 6 ноября, в Казани на «Татнефть-Арене» местный «Ак Барс» принимал екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой казанцев со счётом 5:4 (1:1, 1:1, 2:2). В их составе покер оформил нападающий Джордан Уил.



Ранее хоккеист провёл в КХЛ 17 матчей и забросил в них только одну шайбу.



На пятой минуте Джордан Уил вывел хозяев вперёд с передачи Кирилла Петрова, на 24-й оформил дубль и сделал счёт 2:1, на 56-й оформил хет-трик и вновь сделал счёт равным (3:3), а за 19 секунд до конца матча принёс хозяевам победу.

Хоккеист проводит первый сезон в КХЛ. В прошлом сезоне он выступал в АХЛ за «Лаваль Рокет».

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