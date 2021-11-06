Разин: сегодня была лучшая игра в исполнении «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о победе над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:2).
«Сегодня была лучшая игра в нашем исполнении. Но был отрезок в конце первого и начале второго периодов, когда нас немножко поддушили. Сыграли грамотно в обороне, забили хорошие голы, выстояли в конце.
Девять побед подряд? Я ребятам говорю, что промежуточные достижения – это всплески, всё оценивается по окончанию сезона. Поэтому расслабляться нельзя.
Говорят, что нам сейчас невыгодно уходить на паузу? Наоборот, выгодно, ведь у нас 7 травмированных. Сегодня из трёх пар у нас отсутствовали четыре защитника, играли с тремя лимитчиками. Проблемы с составом большие. Благодарен ребятам, что они всё вытаскивали из себя в каждом матче, играли на максимуме. Отсюда и результат», – цитирует Разина официальный сайт КХЛ.
- 6 ноября 2021
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