И. Воробьёв: у «Металлурга» сейчас уже силёнок нет, хорошо, что пауза
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился мнением о поражении от «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:5).
«Проиграли по делу. Когда два раза в большинстве пропускаем голы, то сложно выиграть потом. Бились, старались, но поздновато включились. Такие ошибки делать нельзя. Радости у нас мало. Мы сейчас сыграли напряжённые матчи со СКА, с «Локомотивом». У нас сейчас уже силёнок нет, хорошо, что пауза, можно немножко восстановиться и перезарядиться.
Почему заменили Загидулина? Надо было дать дополнительный команде импульс», – цитирует Воробьёва официальный сайт КХЛ.
В текущем сезоне «Магнитка» провела 27 матчей и с 46 очками лидирует в таблице Восточной конференции.
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