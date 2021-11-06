«Сибирь» обыграла «Куньлунь» и прервала двухматчевую победную серию китайцев
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Сегодня, 6 ноября, в Мытищах на «Арене-Мытищи» китайский «Куньлунь Ред Стар» принимал новосибирскую «Сибирь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1).
На 12-й секунде Александр Шаров открыл счёт в матче, на 4-й минуте Вячеслав Литовченко с передачи Валентина Пьянова увеличил преимущество новосибирцев, а на 42-й Алексей Кручинин забросил третью шайбу гостей. Ему ассистировал Ник Шор.
На 52-й минуте при игре в большинстве хозяева отыграли одну шайбу: Джейсон Фрэм забил с паса Джоша Николлса.
Таким образом «Сибирь» набрала 25 очков после 26 игр и поднялась в зону плей-офф, расположившись на седьмом месте на Востоке. «Куньлунь» с 16 баллами занимает 11-ю строчку в той же конференции.
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