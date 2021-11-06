Уил – о покере: прорвало, я давно ждал голов

Канадский нападающий «Ак Барса» Джордан Уил прокомментировал победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:4), где он оформил покер.



«Прорвало, я давно ждал голов, наше звено за последние полтора месяца создало столько моментов, и сегодня шайба начала залетать. Я считаю, что сработал накопительный эффект, так бывает в хоккее – иногда игра не награждает тебя за работу, а потом в одном матче всё сходится.



Забивал ли я когда-либо больше? На молодёжном уровне забивал четыре, потом была пара хет-триков, но довольно давно. Очень крутое ощущение, но я рад, что мы выиграли перед перерывом, уходим на отдых на хорошей ноте. Надеюсь, сможем развить эту игру и хорошо подготовимся к следующей части чемпионата.



Готов ли стать иконой клуба, как Алексей Морозов, который забил прошлый покер команды ещё в 2009-м? Морозов легенда для города и клуба, а я только приехал. Надеюсь, смогу улучшать свою игру в КХЛ, буду работать как можно больше, чтобы помочь команде выиграть Кубок. «Ак Барс» – побеждающий клуб, я приехал за Кубком, и уверен, что наша команда может этого добиться. Я часто вижу Морозова на базе – там много победных фотографий, но я не очень много о нём знаю.



Когда понял, что можно забить третий и четвёртый голы? Не было какого-то момента, я просто был рад забить первый гол, потому что очень давно не забрасывал. После стольких созданных моментов забить было очень приятно, и второй гол был важным для команды, потому что реализовали большинство. После этого я просто играл, искал возможности и пытался реализовать их.



Поздравили ли из-за океана? Да, я проверил телефон – насколько человек смотрели игру. Жду возможности поговорить с кем-нибудь.



Все получились разными. В первой Кирилл Петров и Даниил Тарасов отлично задавили защиту и отдали передачу, вторая пошла в большинстве. Наверное, назову вторую, потому что нам было сложно реализовать большинство, это важный момент.



Впечатления отца от Казани? Всё было замечательно, и гостеприимство, и уровень работы клуба, для него это было невероятным приключением. И ему настолько понравилось, что летом он хочет приехать сюда жить вместе с мамой. Казань – отличный город, он не очень большой, но в нём всё есть», – цитирует Уила официальный сайт клуба.