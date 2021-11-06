«Чикаго» уволил Коллитона с поста главного тренера. Дерек Кинг будет исполнять обязанности
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«Чикаго Блэкхоукс» уволил тренерский штаб во главе с Джереми Коллитоном, сообщает официальный сайт клуба. Также команду покинули его помощники Томас Мителл и Шелдон Брукбанк. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Дерек Кинг.
Напомним, что в текущем сезоне «Блэкхоукс» провели 12 матчей и одержали только одну победу, обыграв «Оттаву Сенаторз» со счётом 5:1.
Всего у команды четыре очка, и она располагается на предпоследнем 15-м месте в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд с Востока и Запада выйдут в плей-офф.
В следующем матче «Блэкхоукс» дома встретятся с «Нэшвилл Предаторз» 8 ноября, затем сыграют с «Питтсбург Пингвинз» 10 ноября и с «Аризоной Койотс» – 13-го.
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