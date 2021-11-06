Квартальнов: проигрывали, но нашёлся Джордан Уил, который помог команде

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (5:4).

«Считаю, что была хорошая и интересная игра. Но мы два гола в меньшинстве пропустили, когда через нас проходили передачи, четвёрку разрывали – меньшинство не пошло сегодня. Проигрывали за 6 минут до конца, но нашёлся Джордан Уил, который помог команде, у них вся линия играла очень здорово. Ребята – молодцы, все верили в победу и выиграли.

Больше удолетворение от игры в атаке или беспокойство от пропущенных четырёх шайб? В игре 4 на 5 такие голы мы пропускали – в девятки, верхом. Диагональ в одну сторону, потом в другую – мы таких вещей стараемся избегать. Я могу понять, когда шайба попадает в конёк, в шнурок, как мы забили сегодня. А такие голы мы не хотим получать, раньше таких вроде не было. А тут одно неправильное действие, и всё рушится.

Есть мнение, что тренерам нравятся матчи со счётом 1:0, а не когда столько ошибок? Конечно, для зрителей это шикарный матч, особенно приятно, когда дома так побеждаешь. Мы довольны тем, что забросили пять шайб, но столько голов пропускать не хотелось бы. Надо поработать.

Уил? Для Джордана это должно быть нормально, не очень часто так надо забивать, но мы его и брали для таких вещей. Чтобы игрок помогал команде, в нужные минуты проявлял себя, это всегда нужно. После поражений особенно, и когда мы проигрываем в третьем периоде за 6 минут до конца. Для нас это первый такой матч в большом отрезке, когда мы перевернули игру, а могли и упустить. Очень рад, что у нас нашёлся такой игрок, но ему и партнёры помогали – этим мы очень довольны.

Два удаления Зарипова? Никто не застрахован от этих вещей, я не думаю, что Данис хотел так сделать, но так получилось. Но мы два гола пропустили в большинстве, ещё кто-то удалялся. Конечно, печально, надо убирать такие моменты, особенно в чужой зоне, но иногда такие вещи случаются», – цитирует Квартальнова официальный сайт клуба.