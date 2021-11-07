Президент «Динамо»: клуб полностью доверяет штабу Кудашова, поводов для паники нет

Президент-председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал спад в последних результатах клуба и поделился мнением о заключении пробного контракта с защитником Антоном Беловым.

«Чего греха таить, результаты не радуют. Но поводов для паники нет. Руководство московского «Динамо» полностью доверяет тренерскому штабу во главе с Алексеем Николаевичем Кудашовым. Впереди много работы, и мы не собираемся отходить от плана, который утвердили перед сезоном. При этом не могу не отметить наших болельщиков. Хочу выразить благодарность всем, кто в трудную минуту остаётся с командой. Нам это важно. Трудности надо проходить всем вместе. Уверен, команда ответит взаимностью.

Мы взяли в команду Белова, у которого плохие отношения с нашими болельщиками? Мы знаем о моментах, которые были несколько лет назад. Тут могу сказать только банальную вещь: любой игрок, который приходит в команду, должен заслужить любовь болельщиков. Думаю, Антон Белов может всё доказать на льду. Мотивации у него выше крыши. У него ещё действует пробный контракт, и решение о подписании полноценного соглашения будем принимать совместно с тренерским штабом», — сказал Воронин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.