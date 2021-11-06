Питерс: разочаровывающий результат, к сожалению, «Автомобилист» пропустил пять шайб

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал поражение от «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (4:5).

«Разочаровывающий результат, к сожалению, пропустили пять шайб.

При счёте 4:3 не было ли ощущения, что близки к победе? Да, согласен, в этот момент мы почувствовали, что можем одержать победу. Но мы всегда думаем, что можем выиграть: просыпаемся с мыслями о победе, с ними же приезжаем на арену, с ними начинаем игру. Поэтому, забросив четвёртую шайбу, думали, что можем выиграть», – цитирует Питерса официальный сайт «Ак Барса».

Напомним, что казанцы обыграли екатеринбуржцев со счётом 5:4, а нападающий хозяев Джордан Уил оформил покер.

Серия поражений «Автомобилиста» достигла отметки в три матча.