Питерс: разочаровывающий результат, к сожалению, «Автомобилист» пропустил пять шайб
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал поражение от «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (4:5).
«Разочаровывающий результат, к сожалению, пропустили пять шайб.
При счёте 4:3 не было ли ощущения, что близки к победе? Да, согласен, в этот момент мы почувствовали, что можем одержать победу. Но мы всегда думаем, что можем выиграть: просыпаемся с мыслями о победе, с ними же приезжаем на арену, с ними начинаем игру. Поэтому, забросив четвёртую шайбу, думали, что можем выиграть», – цитирует Питерса официальный сайт «Ак Барса».
Напомним, что казанцы обыграли екатеринбуржцев со счётом 5:4, а нападающий хозяев Джордан Уил оформил покер.
Серия поражений «Автомобилиста» достигла отметки в три матча.
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