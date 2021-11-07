Кирилл Капризов забил «Питтсбургу» и набрал 60-е очко в карьере в НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Миннесоту Уайлд».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу «Миннесоты». Единственный на данный момент гол в составе гостей забил российский нападающий Кирилл Капризов. Для него этот гол стал вторым в нынешнем сезоне. Также на его счету 7 результативных передач.

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Всего за карьеру в НХЛ Капризов принял участие в 65 играх, забив 29 голов и сделав 31 результативную передачу.

Напомним, в сентябре Капризов подписал новый 5-летний контракт с «Миннесотой» на общую сумму $ 45 млн ($ 9 млн за сезон).