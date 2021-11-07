Кирилл Капризов забил «Питтсбургу» и набрал 60-е очко в карьере в НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Миннесоту Уайлд».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу «Миннесоты». Единственный на данный момент гол в составе гостей забил российский нападающий Кирилл Капризов. Для него этот гол стал вторым в нынешнем сезоне. Также на его счету 7 результативных передач.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Всего за карьеру в НХЛ Капризов принял участие в 65 играх, забив 29 голов и сделав 31 результативную передачу.
Напомним, в сентябре Капризов подписал новый 5-летний контракт с «Миннесотой» на общую сумму $ 45 млн ($ 9 млн за сезон).
- 7 ноября 2021
-
03:46
-
03:06
-
02:30
-
00:00
- 6 ноября 2021
-
23:41
-
23:30
-
23:10
-
22:45
-
22:17
-
22:11
-
21:44
-
21:32
-
21:18
-
20:54
-
20:43
-
20:16
-
20:10
-
19:58
-
19:40
-
19:25
-
19:19
-
19:14
-
18:47
-
18:33
-
18:12
-
17:59
-
17:43
-
17:39
-
17:29
-
17:05
-
16:51
-
16:40
-
16:27
-
15:26
-
14:53