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«Каролина» прервала девятимачевую победную серию, уступив «Флориде», у Свечникова — пас

«Каролина» прервала девятимачевую победную серию, уступив «Флориде», у Свечникова — пас
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролина Харрикейнз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Энтони Дюклер, Фрэнк Ватрано, Антон Лунделль и Патрик Хёрнквист. Российский нападающий Максим Мамин очков не набрал.

В составе «Каролины» отличились Йеспер Фаст и Венсент Трочек. Российский нападающий Андрей Свечников отметился результативной передачей.

«Флорида» одержала вторую победу подряд. «Каролина», в свою очередь, прервала девятиматчевую победную серию.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2021, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Дюклер (Вераге, Монтур) – 02:28' (5x4)   2:0 Ватрано (Монтур, Дюклер) – 10:02' (5x4)   3:0 Лунделль (Типпетт, Гудас) – 13:14' (5x5)   4:0 Хёрнквист (Райнхарт, Дюклер) – 15:29' (5x4)   4:1 Фаст (Славин, Трочек) – 27:01' (5x5)   4:2 Трочек (Свечников, Терявяйнен) – 35:20' (5x4)   5:2 Дюклер (Вераге) – 59:01' (en)
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