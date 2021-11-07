«Каролина» прервала девятимачевую победную серию, уступив «Флориде», у Свечникова — пас

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролина Харрикейнз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей забивали Энтони Дюклер, Фрэнк Ватрано, Антон Лунделль и Патрик Хёрнквист. Российский нападающий Максим Мамин очков не набрал.
В составе «Каролины» отличились Йеспер Фаст и Венсент Трочек. Российский нападающий Андрей Свечников отметился результативной передачей.
«Флорида» одержала вторую победу подряд. «Каролина», в свою очередь, прервала девятиматчевую победную серию.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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