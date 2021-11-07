Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил рекорд клуба.

Капризов в матче с «Питтсбург Пингвинp» забил один гол, набрав 60-е очко за карьеру в НХЛ. Россиянин быстрее всех среди новичков клуба добрался до отметки в 60 очков. Для этого Капризову понадобилось 65 матчей.

Предыдущее достижение принадлежало Мариану Габорику, который достиг этой отметки за 93 матча.

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В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Миннесоту Уайлд». На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу хозяев.

Напомним, в сентябре Капризов подписал новый 5-летний контракт с «Миннесотой» на общую сумму $ 45 млн ($ 9 млн за сезон).