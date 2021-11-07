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«Коламбус» обыграл «Колорадо», Чинахов и Гавриков набрали 4 очка на двоих

«Коламбус» обыграл «Колорадо», Чинахов и Гавриков набрали 4 очка на двоих
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Габриэль Карлссон, Александр Тексье, Оливер Бьёркстранд и Коул Силлинджер. Российский нападающий Егор Чинахов отметился двумя результативными передачами. Это первые очки россиянина в нынешнем сезоне НХЛ. Защитник Владислав Гавриков также сделал две результативные передачи. За «Каролину» дубль оформил Андре Бураковски.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Карлссон (Ворачек, Чинахов) – 11:44' (5x5)   1:1 Бураковски (Кадри, Жирар) – 16:16' (5x5)   1:2 Бураковски – 33:16' (5x5)   2:2 Тексье (Робинсон, Мерзликин) – 53:37' (5x5)   3:2 Силлинджер (Чинахов, Гавриков) – 58:58' (5x5)   4:2 Бьёркстранд (Дженнер, Гавриков) – 59:30' (en)
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