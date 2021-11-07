«Коламбус» обыграл «Колорадо», Чинахов и Гавриков набрали 4 очка на двоих

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Габриэль Карлссон, Александр Тексье, Оливер Бьёркстранд и Коул Силлинджер. Российский нападающий Егор Чинахов отметился двумя результативными передачами. Это первые очки россиянина в нынешнем сезоне НХЛ. Защитник Владислав Гавриков также сделал две результативные передачи. За «Каролину» дубль оформил Андре Бураковски.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.