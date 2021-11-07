Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Питтсбург»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой «Миннесоты» в серии буллитов (4:4 — основное время, 3:2 по буллитам).

. В составе «Миннесоты» отличились российский нападающий Кирилл Капризов, Джаред Сперджен (дважды) и Райан Хартман. Победный буллит реализовал Ник Бьюгстад. Также на счету Капризова результативная передача. Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

За «Питтсбург» хет-трик оформил Каспери Капанен и ещё один гол в свой актив записал Джейк Гюнцель

В следующем туре «Питтсбург» встретится с «Чикаго Блэкхоукс». А «Миннесота» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».