Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Питтсбург»

Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Питтсбург»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой «Миннесоты» в серии буллитов (4:4 — основное время, 3:2 по буллитам).

. В составе «Миннесоты» отличились российский нападающий Кирилл Капризов, Джаред Сперджен (дважды) и Райан Хартман. Победный буллит реализовал Ник Бьюгстад. Также на счету Капризова результативная передача. Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

За «Питтсбург» хет-трик оформил Каспери Капанен и ещё один гол в свой актив записал Джейк Гюнцель

В следующем туре «Питтсбург» встретится с «Чикаго Блэкхоукс». А «Миннесота» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 5
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Голигоски, Годро) – 09:44' (5x5)   1:1 Капанен (Цукер, Родригес) – 16:33' (5x5)   2:1 Капанен (Родригес, Цукер) – 19:04' (5x5)   3:1 Гюнцель (Раст, Мэтисон) – 33:34' (5x5)   3:2 Сперджен (Бродин, Фолиньо) – 36:57' (5x5)   4:2 Капанен (Раст, Летанг) – 48:45' (5x5)   4:3 Сперджен (Годро, Капризов) – 56:41' (6x5)   4:4 Хартман (Дамба, Бекман) – 59:57' (6x5)   4:5 Бьюгстад – 65:00' (ПБ)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021