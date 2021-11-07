Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мориц Зайдер повторил достижение игрока «Детройта» 84-летней давности

Мориц Зайдер повторил достижение игрока «Детройта» 84-летней давности
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» обыграл в овертайме «Баффало Сэйбрз» со счётом 4:3.

В составе «Ред Уингз» 4 (2+2) очка набрал Тайлер Бертуцци, также шайбы забросили Пиюс Сутер и Мориц Зайдер, на счету которого точный бросок в овертайме. Немецкий хоккеист стал всего вторым игроком за всю историю «Детройта», которому удалось забить свой первый гол за карьеру в НХЛ при игре в дополнительное время. Мориц повторил достижение Муда Брюнетта, который это сделал в декабре 1935 года.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» НХЛ.

После этого матча «Детройт» и «Баффало» с 12 очками занимают 11-е и 10-е места в Восточной конференции.

Новость по теме
Драйзайтль, Грубауэр и Зайдер первыми вызваны в сборную Германии на Олимпиаду-2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021