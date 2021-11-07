Мориц Зайдер повторил достижение игрока «Детройта» 84-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» обыграл в овертайме «Баффало Сэйбрз» со счётом 4:3.

В составе «Ред Уингз» 4 (2+2) очка набрал Тайлер Бертуцци, также шайбы забросили Пиюс Сутер и Мориц Зайдер, на счету которого точный бросок в овертайме. Немецкий хоккеист стал всего вторым игроком за всю историю «Детройта», которому удалось забить свой первый гол за карьеру в НХЛ при игре в дополнительное время. Мориц повторил достижение Муда Брюнетта, который это сделал в декабре 1935 года.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» НХЛ.

После этого матча «Детройт» и «Баффало» с 12 очками занимают 11-е и 10-е места в Восточной конференции.