Тайлер Бертуцци повторил достижение Леона Драйзайтля, установленное в этом сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» обыграл в овертайме «Баффало Сэйбрз» со счётом 4:3.

В составе «Ред Уингз» 4 (2+2) очка набрал Тайлер Бертуцци, также шайбы забросили Пиюс Сутер и Мориц Зайдер, на счету которого точный бросок в овертайме. Канадец Бертуцци записал в свой актив уже второй матч в этом сезоне, в котором ему удалось набрать четыре очка. Ранее Тайлер оформил покер в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Таким образом форвард «Детройта» повторил достижение немецкого нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля, установленное в нынешнем сезоне. Ранее только форварду «нефтяников» удалось дважды в этой регулярке набирать четыре очка в одном матче.