Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тайлер Бертуцци повторил достижение Леона Драйзайтля, установленное в этом сезоне

Тайлер Бертуцци повторил достижение Леона Драйзайтля, установленное в этом сезоне
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» обыграл в овертайме «Баффало Сэйбрз» со счётом 4:3.

В составе «Ред Уингз» 4 (2+2) очка набрал Тайлер Бертуцци, также шайбы забросили Пиюс Сутер и Мориц Зайдер, на счету которого точный бросок в овертайме. Канадец Бертуцци записал в свой актив уже второй матч в этом сезоне, в котором ему удалось набрать четыре очка. Ранее Тайлер оформил покер в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Таким образом форвард «Детройта» повторил достижение немецкого нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля, установленное в нынешнем сезоне. Ранее только форварду «нефтяников» удалось дважды в этой регулярке набирать четыре очка в одном матче.

Новость по теме
Мориц Зайдер повторил достижение игрока «Детройта» 84-летней давности
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021