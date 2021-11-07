Тайлер Бертуцци повторил достижение Леона Драйзайтля, установленное в этом сезоне
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» обыграл в овертайме «Баффало Сэйбрз» со счётом 4:3.
В составе «Ред Уингз» 4 (2+2) очка набрал Тайлер Бертуцци, также шайбы забросили Пиюс Сутер и Мориц Зайдер, на счету которого точный бросок в овертайме. Канадец Бертуцци записал в свой актив уже второй матч в этом сезоне, в котором ему удалось набрать четыре очка. Ранее Тайлер оформил покер в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Таким образом форвард «Детройта» повторил достижение немецкого нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля, установленное в нынешнем сезоне. Ранее только форварду «нефтяников» удалось дважды в этой регулярке набирать четыре очка в одном матче.
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