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Обладатель «Морис Ришар Трофи» Мэттьюс оформил дубль в ворота «Бостона» за четыре минуты

Обладатель «Морис Ришар Трофи» Мэттьюс оформил дубль в ворота «Бостона» за четыре минуты
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 5:2.

Главным героем матча стал нападающий «Торонто» Митчелл Марнер, набравший 4 (1+3) очка. Ещё по дублю оформили Остон Мэттьюс и Джон Таварес. Примечательно, что обладателю «Морис Ришар Трофи» по итогам прошлого регулярного чемпионата НХЛ Мэттьюсу хватило всего четырёх минут, чтобы забить два гола. В конце второго периода американский форвард дважды реализовал большинство.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

У «Брюинз» отличились Тейлор Холл и Давид Пастрняк. После этого матча «Торонто» с 15 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Бостон» с 10 очками — на 13-й строчке.

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