Обладатель «Морис Ришар Трофи» Мэттьюс оформил дубль в ворота «Бостона» за четыре минуты

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 5:2.

Главным героем матча стал нападающий «Торонто» Митчелл Марнер, набравший 4 (1+3) очка. Ещё по дублю оформили Остон Мэттьюс и Джон Таварес. Примечательно, что обладателю «Морис Ришар Трофи» по итогам прошлого регулярного чемпионата НХЛ Мэттьюсу хватило всего четырёх минут, чтобы забить два гола. В конце второго периода американский форвард дважды реализовал большинство.

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У «Брюинз» отличились Тейлор Холл и Давид Пастрняк. После этого матча «Торонто» с 15 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Бостон» с 10 очками — на 13-й строчке.