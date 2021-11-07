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Капризова признали третьей звездой матча против «Питтсбурга»

Капризова признали третьей звездой матча против «Питтсбурга»
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбург Пингвинз».

Капризов набрал 2 (1+1) очка и реализовал буллит. Первой звездой признан форвард «Питтсбурга» Каспери Капанен, вторая звезда — защитник «Миннесоты» Джаред Сперджен.

Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой «Миннесоты» в серии буллитов (4:4 — основное время, 3:2 по буллитам).

В составе «Миннесоты» отличились российский нападающий Кирилл Капризов, Джаред Сперджен (дважды) и Райан Хартман. Победный буллит реализовал Ник Бьюгстад.

За «Питтсбург» хет-трик оформил Каспери Капанен и ещё один гол в свой актив записал Джейк Гюнцель. В следующем туре «Питтсбург» встретится с «Чикаго Блэкхоукс». А «Миннесота» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

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