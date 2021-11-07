Нападающий «Флориды» травмировал голкипера «Каролины», угодив Раанте локтем в голову

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролина Харрикейнз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
Этот матч в стартовом составе «Каролины» начинал Фредерик Андерсен, но датчанин пропустил четыре шайбы ещё в первом периоде, после чего в перерыве уступил место в воротах Антти Раанте. Однако финский вратарь успел сыграть только 12 минут, за которые отразил четыре броска. В середине второго периода Раанта получил травму в столкновении с нападающим «Флориды» Райаном Ломбергом. Нападающий «пантер» угодил локтем в голову финскому вратарю, за что был наказан удалением до конца матча. В свою очередь Раанта травмировал и уступил место в воротах обратно Андерсену.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.
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