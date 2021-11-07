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«Аризона» и «Сиэтл» нанесли суммарно три броска в первые две минуты матча, и все – голевые

«Аризона» и «Сиэтл» нанесли суммарно три броска в первые две минуты матча, и все – голевые
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Кайотос» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4. Ко второй минуте команды нанесли суммарно три броска, и все оказались голевыми. В составе «Сиэтла» забили Джордан Эберле и Янни Гурд, за «Койотс» отличился Антуан Руссель.

Помимо них в составе победителей забивали Лоусон Круз (дубль), Трэвис Бойд и Фил Кессел, у гостей отличились Натан Бастион и Марк Джордано.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

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