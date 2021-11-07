Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин оформил третий шат-аут в последних пяти матчах и стал первой звездой матча.
Сорокину удалось отразить 24 броска по воротам.
Ранее вратарь установил уникальное достижение – стал первым голкипером клуба, который провёл два выездных матча подряд на ноль.
Всего у Сорокина девять игр в текущем сезоне.
После девяти игр «Айлендерс» с 12 очками занимает девятое место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд выйдут в плей-офф.
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