Плющев: уехав этим летом в НХЛ никто не заявил о себе. Вывод – мы переоцениваем КХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о том, кто из игроков, которые перешли минувшим летом из КХЛ в НХЛ, заявил о себе.
«А вы посмотрите на ту же НХЛ. В клуб-аутсайдер «Аризону» приезжает лучший снайпер прошлого сезона КХЛ Яшкин, который у нас рвал всю Лигу, и первые восемь матчей чемпионата НХЛ откатывает с нулём голов и нулём передач. Или возьмите Подколзина, Чинахова, Ткачёва, Мамина и многих других. Кто из них, уехав этим летом в НХЛ, заявил о себе? Никто!
Поэтому вывод простой – мы очень сильно переоцениваем уровень КХЛ. Об этом, оправдывая свои неудачи, открытым текстом говорит тот же Яшкин – мол, и скорости в НХЛ другие, и хоккей более агрессивный. И тот уровень хоккея, который здесь показывают ведущие игроки, в НХЛ не прокатывает. А потом нас почему-то шокирует, что сборная России проигрывает на чемпионате мира отнюдь не первой сборной Канады.
В чём причина проблем? Их много, корнями они уходят в молодёжный хоккей, в ту же МХЛ, о которой отдельный и печальный разговор.
Если говорить о КХЛ, то, на мой взгляд, Лигу подкосило введение потолка зарплат на искусственно выбранной отметке. Многие проблемы клубов-лидеров, о которых уже сказал, связаны именно с этим потолком. Мы своими же руками рубанули флагманов, а значит, и уровень своего хоккея – во имя сомнительной, ничего не дающей национальному хоккею непредсказуемости.
Считаю, что наши так называемые реформы не продуманы, они – скорее имитация бурной деятельности, «имбурде». И круглые нули Яшкина в несчастной «Аризоне» это доказывают», – цитирует Плющева Russia-Hockey.
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