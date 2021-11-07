Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 7 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 7 ноября.
В Западной конференции лидирует «Эдмонтон Ойлерз», после 10 матчей набравший 18 баллов. На одно очко отстаёт «Калгари Флэймз», разгромивший «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 6:0. Однако у «Калгари» сыграно 11 матчей. Замыкает тройку «Сент-Луис Блюз», имеющий 15 очков после девяти игр.
На Востоке возглавляет таблицу «Флорида Пантерз», которая обыграла идущую строчкой ниже «Каролину Харрикейнз». «Флорида» набрала 21 очко в 11 играх, у «Каролины» на три балла меньше, но сыграно 10 матчей. На третье место поднялся «Торонто Мэйпл Лифс» после победы над «Бостон Брюинз» (5:2). В активе «Торонто» 15 очков после 12 игр. Такие же показатели у идущего строчкой ниже «Нью-Йорк Рейнджерс».
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