«Адмирал» расторг контракт с тренером нападающих из-за неудовлетворительных результатов
Поделиться
Руководством хоккейного клуба «Адмирал» принято решение расторгнуть контракт с Виктором Александровым, тренером по нападающим, в связи с неудовлетворительными показателями команды в вверенном ему направлении, сообщает официальный сайт клуба.
В текущем сезоне клуб из Владивостока провёл 26 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 15 очков. Всего команда забросила 47 шайб – это худший показатель в лиге.
«Адмирал» не выигрывает в последних шести матчах. Следующую встречу команда проведёт 7 ноября в гостях с «Витязем».
Сейчас «Адмирал» располагается на последнем 12 месте в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
Комментарии
- 7 ноября 2021
-
12:56
-
12:25
-
12:06
-
12:00
-
11:30
-
11:16
-
11:00
-
10:36
-
10:14
-
10:01
-
09:27
-
09:02
-
08:47
-
08:35
-
08:24
-
08:22
-
08:15
-
07:56
-
07:50
-
07:45
-
07:30
-
07:00
-
06:33
-
06:18
-
06:00
-
05:48
-
05:30
-
05:30
-
05:09
-
04:58
-
04:48
-
04:40
-
04:34
-
04:02
-
03:46
Партнерский контент