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«Адмирал» расторг контракт с тренером нападающих из-за неудовлетворительных результатов

«Адмирал» расторг контракт с тренером нападающих из-за неудовлетворительных результатов
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Руководством хоккейного клуба «Адмирал» принято решение расторгнуть контракт с Виктором Александровым, тренером по нападающим, в связи с неудовлетворительными показателями команды в вверенном ему направлении, сообщает официальный сайт клуба.

В текущем сезоне клуб из Владивостока провёл 26 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 15 очков. Всего команда забросила 47 шайб – это худший показатель в лиге.

«Адмирал» не выигрывает в последних шести матчах. Следующую встречу команда проведёт 7 ноября в гостях с «Витязем».

Сейчас «Адмирал» располагается на последнем 12 месте в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

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