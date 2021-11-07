Крайдер – о поражении 0:6: это больно. Не хотим, чтобы такое когда-нибудь повторилось

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал разгромное поражение от «Калгари Флэймз» (0:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Это больно. Не хотим, чтобы такое когда-нибудь повторилось. Мы должны вернуться домой и поработать над своей игрой. Неважно, как меняется счёт по ходу матча. Мы в любом случае должны действовать по своему плану, доверять друг другу и нашей системе.

Мы не можем отходить от этого, как был ни складывалась ситуация в игре», – цитирует Крайдера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Сейчас «Калгари» занимает второе место в таблице Западной конференции, уступая «Эдмонтон Ойлерз» одно очко. Правда, у «Эдмонтона» есть матч в запасе. «Рейнджерс» с 15 баллами располагается на четвёртой строчке на Востоке.